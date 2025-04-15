На счетах «ПСЖ» заморожены 55 миллионов евро.

Об этом сообщил адвокат Килиана Мбаппе.

Как отмечает #, деньги — задолженность клуба перед игроком.

В «ПСЖ» подтвердили арест. Однако в команде сохраняют спокойствие и считают, что выиграют дело: «Клуб обратится в трудовые органы без особых проблем. Суд рассмотрит все доказательства и примет решение — Килиан проиграет дело».

У клуба и Мбаппе давний конфликт, в конце периода Килиана в Париже они совсем рассорились. Когда стало ясно, что француз уходит в «Реал», клуб перестал платить игроку. К тому же, тренер Луис Энрике почти не выпускал Мбаппе на поле: весной у француза всего три полных матча в чемпионате.

В итоге клуб задолжал Килиану около 55 миллионов евро. Структура этих денег: зарплата за три месяца (17,25 млн евро), подписной бонус (36,6 млн евро) и бонусы за лояльность (1,5 млн евро).

Мбаппе начал разбирательство сразу после того, как оказался в Мадриде. Уже в июне уведомил «ПСЖ» о необходимости возместить долг, тогда заявленная игроком сумма была 100 млн. За десять месяцев требования уменьшились, но Килиан не отступил: сейчас конфликт в высшей точке.

В сентябре Килиан связался с организацией футбольной лиги Франции (LFP) и УЕФА. LFP встала на сторону игрока. Их юридический комитет заявил: «Было неправильным со стороны «ПСЖ» удержать элементы заработной платы, предусмотренные в контракте».

12 сентября LFP обязала парижан выплатить Мбаппе деньги в течение восьми дней. «ПСЖ» в ответ подал на организацию в суд. Арест 55 млн — часть именно того разбирательства, которое запустил клуб: пока что это мера предосторожности.

«ПСЖ» считает, что правда за ними. В клубе защищаются тем, что с Килианом было достигнуто устное соглашение о прекращении выплат, если Мбаппе уйдет бесплатно.

Финальный вердикт, вероятно, случится после слушаний дела в парижском суде. Они начнутся в конце мая.

Худший вариант для «ПСЖ» — не только выплата денег Килиану, но и лишение места в следующей ЛЧ. Мбаппе обратился в футбольную федерацию Франции (FFF) с просьбой проинформировать УЕФА о наличии долга. Именно из-за него клуб могут лишить права на участие в главном еврокубке — по крайней мере, так считает сторона Мбаппе.