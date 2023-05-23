На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана включает в себя и Карабах, но «при условии обеспечения безопасности армянского населения». Комментируя заявление армянского премьера # политический обозреватель Рауф Миркадыров отметил, что по большому счету Пашинян ничего нового не сказал.

«Он в том или ином виде эту мысль повторяет практически в течение последнего года. Он говорит о том, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана без упоминания Карабаха в масштабах административной границы Азербайджанской ССР. А в этот раз он конкретно упомянул и Карабах. Это, во-первых.

Во-вторых, безусловно существует определенное отличие позиции Пашиняна от предыдущих руководителей Армении. Самым миролюбивым президентом можно считать Левона Тер-Петросяна, который говорил, что у Армении и Азербайджана нет никаких территориальных проблем – существует проблема между официальным Баку и карабахскими армянами, и, если Азербайджан способен решить этот вопрос, то пусть идет и решает. Но при этом Армения не признавала территориальную целостность Азербайджана. Армения открыто заявляла, что поддерживает «право на самоопределение армян Нагорного Карабаха». То есть, слова Пашиняна существенно отличаются от позиции предыдущих руководителей Армении.

В третьих, как бы это странно не звучало, у политической элиты и общественности Азербайджана не должно быть иллюзий по поводу того, что признанием территориальной целостности страны, включая Карабах в составе нашей страны, станет решением конфликта. Это отнюдь не так.

Речь идет о том, что этот вопрос перестает быть предметом межгосударственных отношений и становится внутригосударственной темой. Азербайджану необходимо будет решить этот вопрос тем или иным способом. Это даже не означает, что вопрос «самоопределения» сходит с повестки дня. С таким требованием, полагаю, с международным давлением в первую очередь Москвы, будут выступать карабахские армяне. Москва заинтересована в сохранении данного очага конфликта, так как данная ситуация является инструментом давления как на Баку, так и на Ереван», — отметил Миркадыров.

Он подчеркнул, что при этом необходимо учитывать, что Пашинян обуславливает признание Карабаха как части Азербайджана с условием обеспечения гарантий безопасности карабахских армян, желательно с международным механизмом.

«Это вполне прогнозируемое и в той или иной степени обоснованное требование. С учетом того, что реальную ситуацию сейчас контролируют российские «миротворцы», которые по сути являются оккупантами, то этот вопрос постоянно будет возникать в негативном свете для Азербайджана. И нейтрализовать эти негативные тенденции возможно, но это требует огромных усилий и скоординированных действий со стороны Баку и Еревана. В принципе оптимистические заявления, озвучиваемые в последнее время со стороны Баку и Еревана, по поводу мирного соглашения – вполне радуют, но это не окончательное решение проблемы.

В сохранении проблемы заинтересована Россия, и она будет делать все, чтобы эта ситуация сохранилась. На данный момент у российской стороны задачей-минимумом является недопущение перехода модераторства над урегулированием конфликта к Западу. А задача-максимум – усилить свое политическое влияние в регионе и по возможности взять под военный контроль все коммуникации и границы. Думаю, предстоящая встреча глав МИД и руководителей Азербайджана и Армении в Москве будет служить задаче России нейтрализовать усилия Запада», — заявил он.