Во время шторма у берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo. Погибли по меньшей мере четверо человек, еще 17 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на представителя правительства Испании Исабель Родригес.

Отмечается, что троих человек удалось спасти. У них «гипотермический шок» из-за низкой температуры воды в районе крушения.

Всего на судне находилось 24 человека: у двенадцати из них — испанские паспорта, у восьми — перуанские, еще двое — уроженцы Ганы, о гражданской принадлежности еще двоих, не сообщается.

По словам Родригес, испанские власти поддерживают постоянный контакт с канадскими спасательными службами.