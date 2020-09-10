У Алексея Навального восстановились память и речь

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального после отравления значительно улучшилось, сообщили в четверг, 10 сентября, немецкий еженедельник Der Spiegel, расследовательская платформа Bellingcat и издание The Insider.По их сведениям, после того как стало ясно, что к Навальному вернулась память, немецкие правоохранительные органы усилили меры безопасности и охрану политика, находящегося в берлинской клинике «Шарите». Спецслужбы ФРГ считают возможными не только физические угрозы, но и «дезинформационный шторм», в частности попытки дискредитации клиники «Шарите», отмечает The Insider.

Как указывает Der Spiegel, земельное ведомство уголовной полиции Берлина увеличило как число занятых в охране Навального полицейских, так и плотность контроля. По этим данным, в настоящее время ведется прямое наблюдение за политиком. Тем самым полиция в Берлине не исключает новых попыток покушения на Навального и принимает меры, чтобы предотвратить их.

Теперь попасть в палату российского оппозиционера можно, лишь преодолев три кордона охраны, пишет The Insider. «Высший уровень безопасности («красная угроза») был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным», — указывается далее. (DW)