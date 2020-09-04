У 33 прибывших из России в Азербайджан обнаружен коронавирус

Продолжаются мероприятия по возвращению в страну наших граждан, оставшихся в зарубежных, в том числе соседних с Азербайджаном странах, по причине пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), большое количество граждан прибывает в Республику Дагестан Российской Федерации, чтобы перейти на территорию Азербайджана по суше.

На еженедельной основе по договоренности с официальными органами РФ и в соответствии с особым планом осуществляется переход граждан на территорию Азербайджана через КПП «Самур».

Все перешедшие границу граждане проходят тест на коронавирус, они размещаются в карантинные пункты.

В последнюю неделю августа у 33 граждан, эвакуированных из России в Азербайджан, обнаружен коронавирус. В предыдущие месяцы при эвакуации число граждан с положительным тестом было незначительным, однако последнюю неделю наблюдается резкий рост инфицированных. Это происходит из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил безопасности гражданами, прибывшими в Дагестан из различных регионов России и ожидающих эвакуации в пунктах сбора.

TƏBİB вновь призывает желающих возвратиться в Азербайджан граждан серьезно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила страны пребывания.