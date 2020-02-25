Тюркский совет разделяет боль Азербайджана в связи с Ходжалы

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) разделяет боль народа Азербайджана в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии и поддерживает усилия азербайджанских властей по продвижению международной кампании «Справедливость для Ходжалы», сообщает Агентство Анадолу.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Тюрского совета Багдада Амреева в связи с 28-й годовщиной резни в азербайджанском городе Ходжалы.

В заявлении подчеркивается, что в азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года было совершено «невиданное по масштабам зверство против мирных граждан». В Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 487 человек получили тяжелые ранения или стали инвалидами.

Амреев напомнил, что в результате зверств армянских формирований 1275 человек попали в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Мирных жителей расстреливали, сжигали заживо, дети и женщины подверглись пыткам и насилию, перечислил генсека Тюрского совета.

«С глубоким уважением чтим память жертв массовых убийств, выражаем соболезнования правительству и народу Азербайджана», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии напали в Нагорном Карабахе на азербайджанский город Ходжалы, были зверски убиты сотни людей.