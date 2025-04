С части бакинского бульвара, выходящей на площадь «Азнефть» виден «Белый дом», возвышающийся на холмах Чемберекенда. Из одного из окон этого центра политического истеблишмента страны смотрит вдаль, где воды Каспия сливаются с небом в линию горизонта человек. Глаза его прищурены, взгляд сосредоточен – чувствуется напряженная работа мысли… Но через мгновенье напряжение с лица спадает, уступая место едва уловимой улыбке из под усов…

***

Существуют две категории людей: медийные, любящие быть в центре внимания общественности и наоборот, предпочитающие не светиться – люди сами в себе. Также и страны. Такие не шумят, не делают громких заявлений, они не попадают в заголовки мировых СМИ – до поры, до времени. Однако, в нужный момент или если хотите, когда больше невозможно оставаться сторонним наблюдателем — делают шаг, от которого «содрогается» вся предположительная геополитическая доска. Туркменистан — из категории именно таких стран. Годы он молчал под вывеской «вечного нейтралитета». Теперь же, судя по всему, пришло время вздохнуть полной грудью — иначе неизбежная асфиксия.

Недавно Евросоюз анонсировал инвестиционный пакет на сумму 12 миллиардов евро под громким названием Gateway. Деньги предназначены для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Формально — помощь на развитие. Но те, кто знаком с дипломатией, знают: бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

Деньги Европы, путь через Баку

ЕС предлагает поддержку в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов, цифровых и «зелёных» технологий. Цель на бумаге — стабильность в Центральной Азии. Но за кадром — попытка вырвать Туркменистан из лап Москвы и Пекина, и включить его в тюркский энергетический пояс, ведущий в Европу.

Уважаемый читатель вполне уместно может возразить сказав, что зачем Европе включать Туркменистан в тюркский энергетический пояс и тем самым усиливать зарождающийся союз тюркских государств, который уже висит над ее головой как тот дамоклов меч. А ларчик открывается довольно просто – все дело в географии. Достаточно взглянуть на карту и все станет очевидным.

Туркменистан не имеет выхода к ЕС. Он зажат как в западне: с севера — Россия, с востока — Китай, с юга — Иран. Единственное направление — на запад, через Каспий. А там — Азербайджан. И вот здесь в игру вступает фигура, о которой официально не говорят, но чьё присутствие ощущается повсюду: Ильхам Алиев.

Брюссель может направлять миллиарды, но ключ к маршруту — в Баку. Потому что коридор, через который пройдут инвестиции, технологии и газ — лежит именно там. Алиев же играет тонко: меняет правила без объявления, договаривается без шума, и открывает двери, когда все думают, что они заперты.

Не просто газ. Это дипломатия.

Сегодня сближение Туркменистана с Европой — это не геополитический поворот оверштаг, это тихое вхождение в Тюркский союз, готовившееся исподволь. Без лозунгов, без военных баз и флагов — только трубопроводы, логистика, экономические проекты. Но за каждым из них — стратегический расчёт.

В результате формируется новая ось: Турция — Азербайджан — Туркменистан — Европа.

Но кто управляет этой осью? Кто держит руль? Баку. Потому что там стабильность, доверие, инфраструктура и, главное, политическая воля.

ЕС преследует свои цели: снизить зависимость от российского газа после войны в Украине, сбалансировать влияние Китая, сдержать нестабильность у границ Ирана. Но для достижения всего этого — без партнёрства с Азербайджаном никуда.

Кто молчит — тот управляет

И вот парадокс: Европа финансирует Туркменистан (читай страны Центральной Азии), но основные выгоды получает Азербайджан. В Брюсселе это понимают. Но понимают и другое — без Баку эти инвестиции остаются на бумаге.

Когда-то один дипломат сказал: «Самые сильные — те, кто умеют молчать». Сегодня Туркменистан, как и по обыкновению, молчит. Но вместо него говорит Баку — осторожно, стратегически, и очень уверенно.

Если этот план сработает — а он уже работает — тюркский мир впервые обретёт не только идею, но и форму: экономическую, энергетическую, политическую. Это будет союз не только культур и языков, но и интересов, инфраструктур и маршрутов.

И режиссёр этого тихого спектакля сидит не в Анкаре, не в Брюсселе и не в Ашхабаде. Он — в Баку. Его имя, возможно, не прозвучит в новостях. Но именно он — Ильхам Алиев — держит руку на главном рычаге.

Show must go on!