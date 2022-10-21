На рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира» было представлено решение о формировании комиссии по созданию единого алфавита. Семинар состоялся в турецкой Бурсе и был посвящен 90-летию Дня языка, сообщает Anadolu.

На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств. Было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ. В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Совету старейшин ОТГ будет представлен доклад о едином алфавите.

Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.