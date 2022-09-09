Украинская армия (ВСУ) разворачивает давно обещанное наступление. В конце августа оно неспешно началось в Херсонской области, что вынудило российское командование снять наиболее боеспособные части с востока Украины и перебросить их на правый берег Днепра под Херсон и на север в направлении Кривого Рога. Отметим, что уже тогда некоторые военные эксперты, в том числе и российские, предполагали, что одним наступлением в Херсонской области дело не ограничиться и что наиболее масштабные контрнаступательные действия ВСУ могут развернуть на других участках фронта. Так и произошло.

В первых числах сентября советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о наступлении ВСУ, выдвинул идею о «тысяче порезов российской обороны». Другими словами, он анонсировал не слишком крупные наступательные действия ВСУ на всех фронтах с целью связывания российских войск и невозможности для них использовать резервы на всех направлениях.

Пока же можно говорить о двух направлениях наступления ВСУ. Во-первых, в Херсонской области, где российская группировка попала в оперативное окружение на правом берегу Днепра и фактически отрезана от логистики с левого берега. Разрушены все мосты, а попытки наведения понтонных переправ регулярно пресекаются украинской артиллерией и авиацией. На севере области противник отброшен от ряда стратегически важных пунктов и теперь прекратились обстрелы Кривого Рога из ствольной артиллерии. Продолжаются наступательные действия с николаевского направления.

Одновременно происходит рассечение российской группировки вдоль реки Ингулец на две изолированные части: криворожскую и николаевскую.

ВСУ в Херсонской области не ведет масштабных действий с участием значительных масс войск, так как это приводит к большим потерям личного состава и техники. С помощью огневого контроля и нарушения логистики ВСУ добивается размягчения российской обороны в виде снарядного голода, нехватки топлива и продовольствия. От пленных россиян известно, что они испытывали недостаток пищи и воды, что заставило их отступить со своих позиций и попытаться двигаться к Днепру.

Во-вторых, неожиданно для российского командования ВСУ начали наступление в Харьковской области в направлении Балаклеи. Оно развивается достаточно стремительно. За три дня украинские войска продвинулись на 50 км. В пригороде Балаклеи Вербовке захвачен большой арсенал, что позволило дальше наступать на Шевченково и на Купянск.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге, что в Харьковской области освобождены более 20 населенных пунктов.

И вот последние сообщения. Над Балаклеей и Шевченково подняты украинские флаги. По последним сообщениям бои уже ведутся в нескольких километрах от Купянска.

При всей важности наступления на Херсон следует отметить, что действия ВСУ вокруг Балаклеи, Шевченково и вблизи Купянска имеют стратегический характер. Захват указанных городов практически разрывает железнодорожную и автомобильную логистику российской группировки в Изюме. Она попадает в оперативное окружение. Кроме того, нарушается снабжение части группировки в Попасной, а также в Северодонецке и Лисичанске. Тем самым полностью девальвируются июньские успехи российских войск по захвату этих населенных пунктов.

На сегодняшний день как херсонская группировка российских войск численностью 15-20 тыс. человек, так и изюмская численностью в 12-15 тыс. человек находятся в оперативном окружении с перспективой полного разгрома. Особенно сложно положение изюмской группировки, так как на ней завязана северная часть российских войск в Донбассе, в частности, в Луганской области. Освобождение Купянска, а за ним и Волчанска немедленно отразится не только на Донбассе, но также на той части российских войск, которая находится в Запорожской области. В первую очередь речь идет о важнейшем стратегическом городе Мелитополе. Он является хабом для всей южной группы российских войск, включая Крым.

Конечно, опасность сложившегося положения прекрасно осознает российское командование. Однако у него ограниченные возможности противодействия наступающим частям ВСУ по нескольким причинам.

Первая. Тотальный недостаток войск и особенно резервов. Практически на всем фронте батальонно-тактические группы (БТГ) укомплектованы в лучшем случае на 45-50%, а иногда на 25-30%. Резервов во второй линии фактически нет, поэтому образовавшиеся прорывы закрывать практически нечем. Из-за того, что боевые действия активизировались по всей линии фронта невозможно перебросить войска с одного участка на другой и тем более развернуть контрнаступательные действия.

Вторая. Благодаря поставкам западного вооружения и боеприпасов ВСУ добились паритета в артиллерии, а на ряде участков и превосходства. В ближнем российском тылу на глубину до 70 км разнесены практически все склады боеприпасов и другого имущества. Их пришлось переносить в дальний тыл, что увеличивает плечо доставки, что крайне затруднительно в условиях постоянно выбывающего автотранспорта.

Теперь тактику огневого вала успешно применяют ВСУ. Использование высокоточных боеприпасов позволяет успешно действовать против российских войск как на переднем крае, так и в непосредственной глубине.

Третья. Моральное состояние российских войск ухудшается с каждым днем. К тому же нет подготовленных солдат и особенно младших офицеров. На переднем крае острая нехватка командных кадров. Фактически офицеров замещают сержанты с очень слабой подготовкой.

Четвертая. Американские ракеты AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile — высокоскоростные антирадарные ракеты) позволили ВСУ наносить точные удары по радарам российских систем ПВО. Без возможности наблюдения за небом системы С-300, ТОР и др. фактически не могут противодействовать украинской авиации. Это особенно видно в Херсонской области, где украинская авиация не встречает противодействия и наносит много ударов по противнику. Уменьшение количества российских систем ПВО дает возможность украинской авиации прикрывать с воздуха наступающие части ВСУ и тем самым закреплять их успех.

Интересно наблюдать изменение тона российской пропаганды. С началом наступления в Херсонской области в Москве много рассуждали об огромных потерях ВСУ и о том, что украинское наступление захлебывается. При этом об освобождении значительного количества населенных пунктов на севере области вообще не говорится.

Аналогично было и в первый день боев за Балаклею. Однако очень скоро в патриотических пабликах началась истерика. От «паники нет» до констатации серьезности положения. Известный военкор Юрий Котенок вынужден признать, что «Подтверждаю окружение сводных отрядов башкирского и самарского СОБРов в городской черте Балаклеи. Вчера связь с парнями была, сегодня нет. Продвижение на Изюм создает не только угрозу штабу группировки ВС РФ на этом направлении, но и выходу в тыл нашим войскам на славянском направлении».

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал документы погибших и взятых в плен оккупантов из самарского СОБРа. На опубликованных кадрах также взятый в плен российский подполковник со связанными руками. Как написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «Это же как нужно бездарно воевать, чтобы допустить попадание в плен офицера такого ранга. Для нас же это большой плюс, как в плане получения разведданных, так и для будущего обменного фонда». При этом россияне настолько спешно отступают, что бросают танки и тяжелую бронетехнику на своих позициях.

Мы подробно рассмотрели военные аспекты украинского контрнаступления. Однако за ними следуют и политические последствия, что требует отдельного рассмотрения.