Подрыв Крымского моста стал сенсацией сегодняшнего дня, оттеснив все другие темы. В России сразу заявили, что это то ли украинская диверсия, то ли ракетный обстрел, которого давно обещали в Киеве.

В официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) привели несколько перефразированное стихотворение великого украинского поэта Тараса Шевченко. В русском переводе оно звучит так:

В Крыму светает;

Красиво мост пылает,

Трелью своей СБУ

Соловей встречает.

Можно с некоторой долей уверенности считать, что инцидент на мосту можно интерпретировать как ответ на российские обстрелы украинских городов и инфраструктуры. Москва последние дни остервенело обстреливает Запорожье, а Киев — Крымский мост. И еще неизвестно кому от этого хуже в военном и политическом смысле.

Если же перейти к ходу боевых действий в Украине, то следует детально рассмотреть наступление украинской армии (ВСУ) и его ближайшие и среднесрочные перспективы.

Ход наступления рассмотрим на основе стратегических, оперативных и тактических задач.

На данный момент активны два стратегических направления: восточное в Донецкой и Луганской областях и южное — в Херсонской и Николаевской областях на правом берегу Днепра.

Уже сам факт активных действий ВСУ на двух территориально относительно далеких направлениях — явление новое в практике текущей войны. Стратегически это угрожает российскому командованию растягиванием наличных сил и средств и ограничивает использование резервов, которых и так относительно мало.

Выходом вполне объяснимым является отступление для выравнивания линии фронта в попытке уплотнить боевые порядки за счет сокращения длины противостояния. Другими словами налицо невозможность удержать ранее захваченные территории.

Проблема в том, что отступление происходит часто неорганизованно и фактически является бегством с огромными потерями техники, боеприпасов и другого имущества. Отсюда сложность, а иногда невозможность закрепления на новых рубежах, которые не успевают оборудовать в инженерном отношении.

Так происходило во время наступления ВСУ в Харьковской области, а затем при окружении Лимана и последующими прорывами в восточном и северном направлениях.

Стратегически вероятно украинское наступление в третьем очень важном направлении — Запорожском. Российские Telegram-каналы уже неделю пишут о накоплении подразделений ВСУ в Запорожской области, и это внушает российским военкорам страх на грани истерики.

Российский авторитетный Telegram-канала «Рыбарь» делает прогноз о возможной переброске части сил ВСУ на Донбасс. «Именно там сейчас идет наращивание подразделений для удара во фланг ВС РФ и выхода на границы Луганской народной республики». По данным канала, на запорожском направлении ВСУ продолжают накапливать личный состав и военную технику для проведения наступления. «Не исключена высадка тактического десанта с левого берега Днепра, где закрепились ВСУ. Такой вариант развития событий при условии начала полномасштабного штурма на запорожском направлении позволит ударить в тыл российской группировке в Энергодаре и выйти на оперативный простор к Мелитополю».

Если наступление начнется по линии Орехов-Гуляйполе-Угледар, то ситуация для российских войск станет крайне тяжелой. Здесь плотность их войск относительно невелика и большая часть находится вблизи Мелитополя для его обороны. Если этот важнейший узловой город будет освобожден ВСУ, вся российская южная группировка окажется в оперативном окружении. Тогда будет не до правого берега Днепра под Херсоном, потому что обваливается вся логистика. Железной дороги из России через сухопутный коридор в Херсонскую область нет. Есть одна ветка через Волноваху, но она проходит практически по линии фронта и находится под огневым контролем ВСУ. Движения по ней практически нет.

Если говорить об оперативных вариантах, украинская армия в Луганской области сосредоточила усилия на освобождении Сватово и Кременной. В последнюю российское командование отводило войска от Изюма и Лимана для устройства более устойчивой линии обороны. Сделать это не удалось.

Как рассказал глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай в телепрограмме «Аргумент», «У них офицеры (российской группировки — Авт.) бегут, так было и в Лимане. Они просто сбежали и оставили большую группировку, которая не знала, что делать». При этом он отметил, что оккупантов в Кременной по количеству много, но это только что мобилизованные в оккупированной части Луганской области, так называемые ЛНРовцы. Есть данные, что в Сватово и Кременной россияне минируют объекты инфраструктуры и даже жилые дома. Верный признак того, что отстоять эти два города они не могут и собираются отступать на рубеж Старобельск — Новопсков и далее к российской границе.

Российский военкор Александр Сладков, который находится в районе Кременная–Сватово, сообщает, что в Кременной «гражданские люди массово покинули город», администрация эвакуирована, магазины закрыты. При этом, отмечает Сладков, украинские подразделения готовы начать дальнейшее наступление, их «перегруппировка завершена». Анализируя данные об обстановке на Донбассе и Херсонской области, Сладков задается вопросом: а знают ли о планируемых наступлениях ВСУ в Генеральном штабе Вооруженных сил России? Отвечаем. Знают, но сделать ничего не могут.

На юге оперативная обстановка для ВСУ складывается достаточно благоприятно. Наступление с севера на Дудчаны отрезало российские войска в северной части области от Днепра. От поселка Давыдов Брод наступление на западе рассекает северную группировку противника. Перед российским командованием серьезная дилемма.

То ли бросаться на оборону Берислава и с ним Новой Каховки и попытаться сохранить хоть какую-то логистику через плотину Каховской ГЭС, то ли отступать на юг к Херсону и сосредоточиться на его обороне. Решить две задачи одновременно оно не имеет сил и возможностей.

Однако и по одной их сложно решить. Приближение ВСУ к Днепру означает огневой контроль не только на правом, но на глубину до 70 км и на левом берегу. Тогда будет невозможно хоть как-то снабжать войска, и их судьба становится крайне незавидной. Им вообще отступать некуда, так как у них за спиной либо Днепр, либо Черное море.

Есть вариант сдачи в плен. Как показывает практика, не самый плохой. Многие так и поступают. Сдаются в плен ВСУ с вверенной техникой. Еще и приличные деньги, если она исправна, получают за нее после окончания боевых действий.

Дальнейшее наступление ВСУ по двум уже известным направлениям и возможно по третьему ведет к определенным политическим последствиям в Москве.

Как пишет газета The Washington Post, «Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине». Судя по тому, что эта информация была включена в ежедневный брифинг (в данном случае в письменный доклад — Авт.) президента Байдена она соответствует действительности. Газете неизвестно имя этого деятеля, но источник в разведке сказал, что оно известно и сообщено президенту.

На фоне военных поражений в московских коридорах власти начались разброд и шатания. В отличие от побед поражение всегда сирота и обязательно начинается поиск виновных.

Очень похоже, что в этом качестве назначены военные командиры. На них ополчились все и вся. В первую очередь пропагандисты и военкоры всех мастей и видов.

О том, что призрак поражения в российской столице начал материализовываться говорит резкий пропагандистский поворот известного блогера Стрелкова (Гиркина), который выражает взгляды крайне агрессивной части российских правящих кругов.

Этот глашатай войны до победного конца с требованием всеобщей мобилизации, перевода страны на военное положение вплоть до введения карточной системы вдруг заговорил о возможной и близкой потере не только Херсонской области и Донбасса, но даже Крыма. «Ничего нет страшного в уходе из Херсона и Донбасса и переноса военных действий в Крым».

Если так заговорил Стрелков, то в Москве понимают, что украинское наступление пика еще не достигло. И это понятно. В силу климатических условий время для эффективных военных действий до конца октября, а в лучшем случае первая декада ноября. Дальше дожди и осенняя распутица вплоть до середины января. Тогда грунт станет твердым, и техника не будет вязнуть.

В Москве надеются, что к этому времени частично мобилизованные, в Украине их называют чмобиками, будут хоть как-то подготовлены для участия в боевых действиях. Они должны составить основу для нового российского наступления.

Вопрос в другом. Какова к этому моменту будет линия фронта и чем наступающих встретит ВСУ. Судя по все увеличивающемуся потоку оружия и другой военной техники от западных партнеров и союзников, встреча будет достойной. Мало не покажется.

Приведем прогноз о возможном дальнейшем наступлении ВСУ американского Institute for the Study of War (ISW) — Института изучения войны. «Продолжающееся уже месяц наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не закончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области». Кроме того, по предположению ISW, то, что «украинцы одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше – и в итоге растет вероятность успеха украинцев и там, и там».

И второй не менее важный фактор. Какой будет расстановка политических сил в Кремле и вокруг него. Российские генералы навряд ли захотят безропотно становиться мальчиками для битья. И кем еще — Кадыровым и Пригожиным.

Российская история показывает, что в определенных условиях именно армия становится главной силой государственных переворотов. Вспомним отстранение Берии, выполненного армией в лице генералов и маршалов.

Мы не можем прогнозировать какой сложится политическая ситуация в Москве даже в самой ближайшей перспективе. И это самым непосредственным образом скажется на ходе военных действий.

Вот почему пик украинского наступления еще впереди.