Энергетические войны между ЕС и Россией сопровождались резким повышением цен на энергоносители – в результате стоимость барреля достигла десятилетних максимумов. Однако риски рецессии в мировой экономике играют на понижение нефти.

По мнению аналитиков, с одной стороны, энергетические санкции против России, запрещающие уже с 5 декабря транспортировку ее нефти морем в Европу, стимулируют спрос и цены. Поскольку в ожидании ограничений импортеры закупают ее с запасом. При этом рецессия в Еврозоне запустила вектор снижения цен, и все это вкупе будет пока еще балансировать стоимость нефти на отметке 90 — 100 долларов за баррель.

О том, что ситуация на рынке «черного золота» далека от идеальной для нефтедобывающих стран, говорит и решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки на фоне падения цен ниже уровня в 90 долларов. Кстати, это самое большое снижение добычи, начиная с 2020 года, но реальный его эффект на рынок будет мягче, чем можно было бы ожидать, считают эксперты, поскольку в некоторых странах добыча уже упала ниже квот.

Как видно, резкое подорожание, случившееся после вторжения России в Украину, сегодня уже отыграно. Цены, взлетавшие до 130 долларов за баррель в марте и державшиеся в начале лета выше 120 долларов, вернулись к отметкам середины января. Текущая цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблется в пределах 84 – 85 долларов. Помимо ожиданий рецессии в США и Еврозоне, удешевление фьючерсов вызвали опасения среди инвесторов по поводу продолжения жесткого коронавирусного сценария в Китае.

Так что, пик высоких цен может быть пройден, но готовы ли к этому в нашей нефтедобывающей стране? По словам экономиста Фуада Ибрагимова, колебания нефтяных индексов традиционно в центре внимания нашей общественности.

«Послабление коронавирусных ограничений привело к повышению цены нефти, — констатирует он в беседе с #. – При этом известно, что взрывное подорожание барреля было спровоцировано войной на Востоке Европы, однако же направленная против подорожания политика Штатов работала и продолжает играть на эластичность котировок. Иными словами, на рынке прослеживаются два противоположных вектора воздействия на цены. С одной стороны, это решение нефтяного картеля о сокращении добычи с ноября, а с другой – действия руководства США, поручившего Минэнерго выставить на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. И эта продажа завершит выделение из резерва 180 млн баррелей, начатое весной для стабилизации цен на топливо на американском рынке».

Уже с конца августа нефть упала за психологический порог в 100 долларов, но если сравнивать с тем шоковым спадом, который фиксировался в разгар пандемии, текущие котировки выглядят очень даже неплохо, отмечает он:

«В текущих прогнозах цен нет однозначности – их авторы ожидают переменно роста и понижения нефтяных индексов, а в корне этого неоднозначная политика Штатов и стран ОПЕК+, — заметил он. – Но главное, текущие котировки значительно выше заложенного в госбюджете уровня в 50 долларов за баррель. Как правило, общественность связывает с нефтью ожидания по курсу национальной валюты. При сложившемся весьма оптимистичном сценарии стабильности маната ничто не угрожает. Даже если котировки опустятся ниже заложенной нормы, наша валюта будет стабильна. На это указывают весьма позитивные макроэкономические показатели, особенно внушительное положительное сальдо внешнеторгового баланса республики. Но здесь нельзя недооценивать психологический фактор.

После двух девальваций национальной валюты население смотрит на цену нефти как некий индикатор курса маната к доллару. Так что, наблюдая некоторое падение барреля, люди скупают валюту, переводят в доллары банковские депозиты, провоцируя неоправданно высокий спрос на американскую валюту. Но судя по текущим макроэкономическим показателям, для этого нет никаких оснований».

Спрогнозировать перспективы нефтяных котировок в сложившейся ситуации очень сложно, говорит Ибрагимов. Однако иные аналитики уверены в перспективах рекордного подорожания «черного золота» на фоне решения «Большой семерки» о лимитировании цены на российский экспорт. Аргументируют это тем, что при низком «потолке цен» РФ может вовсе отказаться от поставок в поддержавшие это решение страны. Помимо этого, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, решение ОПЕК+ и американские закупки для заполнения хранилищ приведут к тому, что стоимость нефти может уйти за 120 долларов к новому году.