С 21 февраля по 2 марта 2023 года в Санкт-Петербурге на Новой сцене прославленного Мариинского театра проходят традиционные зимние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Гастроли проходят по приглашению директора и художественного руководителя Мариинского театра, всемирно известного дирижера Валерия Абисаловича Гергиева.

Как сообщает #, в этом году артисты представили на исторической и новой сценах Мариинского балеты «Корсар» Адольфа Адана, «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова в постановках всемирно известного хореографа, главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра, заслуженного деятеля искусств России, обладателя ордена «Дружбы» Азербайджана Эльдара Алиева.

Серия спектаклей открылась показами самого сказочного классического балета – «Щелкунчик» – с 21 по 26 февраля.

22 и 23 февраля в Мариинском-2 был показан балет «Тысяча и одна ночь» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Все три спектакля азербайджанского композитора прошли при полном аншлаге и имели колоссальный успех. В спектаклях принимали участие ведущие солисты Приморской сцены: Лилия Бережнова, Сергей Уманец, Арина Нагасе, Саки Нисида, Гульелмо Джунио, Виктор Мулыгин, а также молодые талантливые исполнители. В спектаклях также принимали участие солисты балета Мариинского театра: Рената Шакирова, Анастасия Лукина, Никита Корнеев и Алексей Тимофеев.

В спектакле «Тысяча и одна ночь» за пульт Симфонического оркестра и хора Мариинского театра встал главный дирижёр и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Республики Азербайджан, Заслуженный артист Эйюб Кулиев.

В состав оркестра Мариинского театра также был включен азербайджанский национальный инструмент — тар, он прозвучал в исполнении Рамина Азимова и Надежды Медведевой. Сольную партию сопрано исполнила солистка Мариинского театра Анастасия Кикоть.