Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Об этом, как передает Агентство Анадолу, сообщили в воскресенье в МИД страны.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве», — говорится в заявлении ведомства.

В Киеве 23 августа состоится учредительный саммит инициативы президента Украины «Крымская платформа», которая объединит все существующие национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Учредительный саммит будет первым мероприятием платформы на высшем политическом уровне.

В рамках платформы состоятся 4 панельные дискуссии на темы: «Непризнание аннексии Крыма», «Вооружение регионов Азовского и Черного морей», «Реинтеграция Крыма» и «Компенсация прав крымскотатарских турок».