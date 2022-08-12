Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал: «Чтобы предотвратить расчленение в Сирии должна быть сильная администрация. Воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность», передает Анадолу.

Министр выступил с заключительной речью в последний день 13-й конференции послов и ответил на вопросы журналистов

Отвечая на вопрос, разрабатывается ли с Россией график возможных военных операций против террористических организаций в Сирии, Чавушоглу отметил: «Мы не составляем календарь операций с другими странами. Конечно, мы всегда информируем тех, кто присутствует там, чтобы избежать несчастных случаев, когда начнется операция. В конце концов, наша цель — очистить территории от террористов. Мы проводим эти операции, особенно в Сирии, чтобы очистить их от террористов, которые нападают на нас и имеют сепаратистские планы».

«Турция продолжает борьбу с терроризмом в Сирии. Для решения проблемы посредством дипломатии и политики в Сирии существует Астанинский формат. Мы должны договориться с оппозицией и режимом в Сирии. В противном случае, прочного мира не будет, мы всегда об этом говорим. На данный момент мы не имеем дипломатические связи с режимом. Есть контакты только на уровне обмена разведданными», — добавил министр.

Глава МИД Турции еще раз подчеркнул позицию своей страны по отношении территориальной целостности Сирии:

«Цель террористических организаций YPG/PKK — разделение Сирии. Турция всегда была за территориальную целостность Сирии и борется со всеми сепаратистскими явлениями в этой стране. Чтобы предотвратить расчленение в Сирии должна быть сильная администрация. Воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность».

— Встреча Турции, Швеции и Финляндии

Комментируя трехстороннее соглашение, подписанное между Турцией, Финляндией и Швецией, Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили свои обязательства, указанные в документе.

Чавушоглу отметил, что несмотря на заявления из Швеции и Финляндии о добрых намерениях, Турция желает увидеть конкретные шаги со стороны этих двух стран. По словам министра, 26 августа состоится встреча представителей трех стран для обсуждения выполнения взятых на себя обязательств.

— Процесс нормализации с Израилем Египтом

Глава МИД заявил, что Турция начала процесс нормализации отношений с Израилем и Египтом:

«Процесс нормализации не означает, что мы отказываемся от наших принципов, особенно по палестинскому вопросу и по Иерусалиму. Во время визита в Турцию Яира Лапида мы сообщили, что думаем о назначение посла в этой стране. Сейчас в Израиле предвыборная среда. Я не могу сказать, произойдет ли это до тех пор, пока завершатся выборы. Процесс идет по отношении Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Надеюсь, этот шаг будет сделан и по отношении Египта».

— Отношения с Арменией

«Турция тесно координирует с Азербайджаном свои шаги по диалогу с Арменией. Ереван должен отказаться от затягивания нормализации. Анкара и Баку искренни в этом вопросе. Ждем этого от армянской стороны», — отметил министр Чавушоглу.