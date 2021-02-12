Турция восстанавливает разбомбленный РФ аэродром в Марнеули

Грузия за счет Турции восстанавливает Марнеульский военный аэродром, разбомбленный российской авиацией в 2008 году. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на отчет комитета по обороне грузинского парламента за 2020 год.

Аэропорт будет восстановлен за счет средств, выделенных Турцией. Уточняется, что в октябре 2020 года Турция выделила Грузии около $14 мл. на военные расходы.

«Выделенные средства для военных нужд будут потрачены на закупку товаров и обслуживания, желательно – от турецких фирм и компаний, а также должна быть осуществлена модернизация Марнеульского аэропорта», — говорится в сообщении.

В начале августа 2008 года Россия ввела в Южную Осетию войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.