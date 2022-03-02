Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Нам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Если вентиляция в закрытых помещениях достаточна и можно соблюдать социальную дистанцию, больше нет необходимости носить маску», — заявил Коджа на брифинге.