Турция призвала США вернуться к переговорам об С-400

Министр обороны Турции призвал США возобновить переговоры о спорной покупке Анкарой российской системы ПВО, призвав Вашингтон отказаться от санкций и угроз, сообщает Голос Америки.

Вместе с тем Хулуси Акар также заявил иностранным журналистам в Анкаре, что Турция ведет переговоры о получении второй партии передовых российских систем С-400, которые являются конкурентами для американских комплексов Patriot.

Акар подчеркнул необходимость диалога между двумя членами НАТО для устранения обеспокоенности Вашингтона.

«Давайте сядем и поговорим, давайте постараемся найти способ решить эту проблему», – сказал Акар.

«Мы искренне верим в диалог и только в диалог. Без диалога, с такими вещами, как санкции, угрожающие формулировки, невозможно ничего добиться», – добавил он.

Акар отметил, что Турция поддерживала хорошие рабочие отношения с избранным президентом США Джо Байденом, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме в 2008-2016 годах.

В то же время Акар подтвердил, что Турция «продолжает переговоры» по второй партии комплексов С-400, настаивая, что она всегда была частью соглашения с Россией.

Турция приняла поставку первых комплексов в июле 2019 года и испытала их в прошлом году.

Несмотря на это, Акар заявил, что он с оптимизмом смотрит на возвращение Турции в программу производства и закупок американских истребителей F-35, поскольку она была существенным покупателем и производителем запчастей.