Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.

«По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», — сказал Лавров журналистам.