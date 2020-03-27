Турция полностью приостанавливает внутренние и международные сообщения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения. Об этом он сказал в эфире телеканала ТРТ.

В обращении к жителям он объявил, что в стране вводятся новые меры по противодействию коронавирусу. В частности, временно приостанавливаются международные перелеты. Кроме того, все передвижения граждан по стране должны теперь осуществляться только с разрешения местных властей.

«Мы продолжаем нашу борьбу. Никакое бедствие не сильнее нас», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция вступила в период, когда нужно приносить больше «жертв», чтобы преодолеть кризис, стоящий перед человечеством.

«Угроза, с которой мы сталкиваемся, очень серьезна», — сказал Эрдоган.