УЕФА сообщает, что Турция подала заявку на проведение одной из финальных стадии Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
УЕФА огласила список стран, претендующих на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годов.
Турция и Россия подали заявку на одну из финальных стадий Евро-2028 или Евро 2032.
Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс подали коллективную заявку и желают организовать Евро-2028 в своих странах.
Италия претендует на Евро-2032.
УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году.
По данным The Telegraph, руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение Евро-2028.
Когда Россия выразила желание принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году, руководители УЕФА почувствовали, что не могут отклонить заявку на начальном этапе.
Источники сообщают, что процесс отказа уже запущен, так как сейчас проведение международного турнира в России «немыслимо».
Окончательное решение УЕФА по обоим чемпионатам будет оглашено в сентябре 2023 года.