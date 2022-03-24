УЕФА сообщает, что Турция подала заявку на проведение одной из финальных стадии Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

УЕФА огласила список стран, претендующих на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годов.

Турция и Россия подали заявку на одну из финальных стадий Евро-2028 или Евро 2032.

Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс подали коллективную заявку и желают организовать Евро-2028 в своих странах.

Италия претендует на Евро-2032.

УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году.

По данным The Telegraph, руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение Евро-2028.

Когда Россия выразила желание принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году, руководители УЕФА почувствовали, что не могут отклонить заявку на начальном этапе.

Источники сообщают, что процесс отказа уже запущен, так как сейчас проведение международного турнира в России «немыслимо».