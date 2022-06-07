Власти Турции готовятся приобретать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.

По словам чиновника, Анкара делает все возможное, чтобы разблокировать экспорт зерновых из портов Украины.

«Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе», — отметил Киришчи.

На следующей неделе в Турции состоятся две важные встречи, связанные с обсуждением поставок на мировые рынки украинского зерна. На одном из обсуждений будут представители России, добавил министр.