Турция осудила резолюцию парламента Бельгии по Карабаху

МИД Турции выступил с осуждением резолюции по Нагорному Карабаху, принятой нижней палатой парламента Бельгии, сообщает «Анадолу».

«Мы отвергаем эту резолюцию, которая включает в себя безосновательные претензии и обвинения в адрес Турции», -говорится в письменном заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой подчеркнул, что этот документ является очевидным примером того, как Палата представителей Бельгии, так же как и ряд других парламентов, становятся инструментами односторонней проармянской риторики, действуют предвзято и превращаются в заложников узких интересов, направленных на внутреннюю политику.

«Резолюция не будет способствовать турецко-бельгийским отношениям и не послужит усилиям по достижению мира и стабильности в регионе», — сказал он.

Дипломат отметил, что «такого рода резолюции также задерживают процесс признания фактов, касающихся Армении, и побуждают ее уклоняться от выполнения своих обязательств».