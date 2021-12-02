Турция ожидает ясности в вопросе посреднического участия в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после запланированных на 3 декабря переговоров турецкого и российского президентов Таийпа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом заявил в четверг глава Минобороны республики Хулуси Акар.

«Ранее мы уже внесли очень важный вклад в развитие отношений России и Украины. Какими будут новые перспективы [содействия нормализации отношений], мы, скорее всего, узнаем завтра после переговоров лидеров», — сказал он в эфире телеканала NTV.