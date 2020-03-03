«Турция хочет показать, что Асад без России ни на что не способен» — Илья Куса

На 5-6 марта планируется встреча президентов России и Турции, Путина и Эрдогана, в ходе которого возможно принятие судьбоносных решений по Сирии. Экспертное сообщество выступает с разными предположениями относительно итогов встречи. Будет ли мир на сирийской земле и чем закончится очередное российско-турецкое противостояние? На вопросы # отвечает украинский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.

— Как вы оцениваете инициированную Эрдоганом операцию «Весенний щит»?

— Говоря об этой операции, я бы выделил несколько процессов, которые имеют место быть в Идлибе. Первое – это то, что Турция объявила об операции «Весенний щит», которая де-факто началась 27 февраля, после того, как погибло около сорока турецких солдат. Именно после этого начались массированные атаки турок на позиции армии Асада. Турецкая армия, опираясь на протурецкие группировки в Идлибе, развернула полномасштабное наступление в восточном и юго-восточном направлении.

Главные цели Турции – это деблокировать турецкие наблюдательные пункты, перекрыть дорогу М-5 — это международная трасса, которая соединяет Алеппо с Дамаском и со всей остальной частью страны. Эта трасса тянется от Алеппо до Иордании. Контролировать эту дорогу, означает ужесточение экономического давления на сирийское правительство. С другой стороны, Анкара, таким образом, пытается усилить свои позиции накануне встречи с Путиным, чем больше у Турции будет побед, тем шире поле для маневров за столом переговоров.

Анкара также намерена отбросить войска Асада на позиции, где они находились до весны прошлого года. Это максимальная цель Турции, в реализации которой я сильно сомневаюсь. Турция сможет отбить часть территорий, чтобы деблокировать свои наблюдательные пункты и на этом все. С другой стороны, Турция хочет показать, что Асад без России ни на что не способен.

Второй процесс – это противостояние между Россией и Турцией на региональном уровне. Идет борьба за главенствующую роль в регионе. Такая борьба была ожидаема, так как созданный некоторое время назад альянс носил ситуативный и временный характер. Россия и Турция остаются конкурентами на «сирийской шахматной доске». Сейчас идет тест на прочность российско-турецкого союза.

Турция хочет закрепить за собой право решать проблемы ближнего зарубежья, а Россия намерена демонстрировать всему миру, что одолеть их грубой силой невозможно. На сирийском фронте идет «демонстрация мускулов» между Турцией и Россией.

Третий процесс – это борьба между сирийскими войсками с местными группировки. Именно ХТШ ( Хаят тахрир аш-шам) отказалась выводить свои силы из буферной зоны, которая должна была быть создана вокруг Идлиба. Последние продолжали атаковать правительственные войска, что в итоге вынудило сирийцев решить этот вопрос военным путем. Я считаю, что операция правительственных войск не полностью была согласована с Россией. Скорее всего, сирийцы поставили Москву перед фактом. Русским пришлось поддержать своего союзника, потому что если бы они этого не сделали, провалили бы всю свою политику в Сирии.

— И Россия, и Турция не хотят напрямую сталкиваться друг с другом на поле боя. Но Москва не намерена оставлять своего союзника. Что стоит ожидать в этом случае?

– Россия и Турция договорятся, и другого варианта тут нет. Воевать между собой они не хотят, у них нет для этого ресурсов. Сейчас не самое лучшее время воевать, так как экономическая ситуация и в России, и в Турции сложная. Ресурсов лишних никто тратить не хочет. В целом мировая ситуация на фондовых биржах тоже в негативом тренде. Начинаются глобальные изменения, которые предупреждают нас о том, что мир на пороге нового финансового кризиса. Сейчас с финансовой точки зрения, война – это последнее, на что можно тратить деньги. Тем более за кусок территории, которая на самом деле стратегической ценности не имеет. Поэтому они в любом случае договорятся. Будет ли это 5 марта, или позже, не известно. Договорам альтернатив нет, чем больше продолжается такая патовая ситуация, тем больше несут потери обе стороны.

— Пятого марта планируется встреча Эрдогана и Путина в Москве. При этом иранцы тоже заявили, что намерены провести переговоры с Турцией, но без участия России. Мы наблюдаем крах астанинского формата? Как это понять?

— Я не считаю, что астанинский формат развалился. Да, сейчас он не самый эффективный, потому что интересы сторон все еще сильно разняться. С другой стороны, большая часть политического процесса по Сирии перекочевала в женевский формат. Там Конституционный комитет пытается написать новую Конституцию, позволяющую выйти на базовые контуры политических договоренностей по конфликту.

Что касается иранцев, пока они в этом вопросе держат нейтралитет. Да, они поддерживают Башара Асада, но они не участвую в боях против турков. Пару раз пробовали, но это закончилось потерями бойцов «Хезболлы» в результате обстрела турецкой артиллерии. После чего иранцы заявили туркам, что не стоит их трогать, они тоже могут включиться в бой, что не улучшит позиции Турции.

Что касается предложения Роухани встретиться и переговорить без России, то тут на мой взгляд ничего особенного нет, так как и Путин встречается с Эрдоганом без Роухани. Так что здесь, на мой взгляд, никаких проблем не должно быть. В целом же, иранцы воевать за Идлиб с таким важным партнером как Турция не собираются.