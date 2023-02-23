Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал раз и навсегда показать России границы дозволенного. «Мы не можем допустить, чтобы Россия и впредь подрывала европейскую безопасность. НАТО должна разорвать круговорот российской агрессии и позаботиться о том, чтобы история не повторялась», — заявил он на саммите восточноевропейских стран НАТО в Варшаве в среду, 22 февраля.

Столтенберг напомнил, что еще до начала войны против Украины Россия в 2008 году напала на Грузию, а в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам Донбасса.

«Мы являемся свидетелями самого агрессивного поведения России за многие годы. Через год после начала российской агрессии против Украины не видно никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готовится к миру», — констатировал Столтенберг. (DW)