«Турецкий гамбит» для Урсулы фон дер Ляйен

Новыми подробностями начинает обрастать «диванный» скандал, произошедший в Анкаре во время визита первых лиц Евросоюза — председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, получивший название «софагейт» (англ. sofa — диван).

Как оказалось, напрасно многие СМИ и политики пытались обвинить турецкие власти и лично президента Таййипа Эрдогана в стремлении демонстративно унизить Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, на видео, которое попало в интернет, Шарль Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два кресла рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два кресла, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая недоумение. В результате, как видно на видео, главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку и куда обычно усаживают помощников первых лиц. https://www.youtube.com/watch?v=cN2u5s0Xe08&t=1s

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже заявил, что визит фон дер Ляйен и Мишеля, вызвавший вопросы у европейской стороны, был организован с учетом протокольных предложений ЕС. По его словам, «такое расположение стульев было организовано в соответствии с предложениями ЕС».

Однако такое объяснение не устроило европейские столицы и с жестким заявлением в адрес Эрдогана выступил премьер Италии Марио Драги, который даже осмелился громогласно назвать Эрдогана «диктатором». Вслед за чем разразился дипломатический скандал между Турцией и Италией, итальянский посол был вызван в турецкий МИД, где ему была сделана «выволочка».

Правда, в защиту турецкой стороны выступил и сам Шарль Мишель, и бывший Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, и многие другие европейские дипломаты, заявив, что Анкара действовала строго в соответствии с требуемым протоколом.

Наблюдая за видеокадрами, многие обратили внимание, что удобно располагающегося в кресле Шарля Мишеля совершенно не смутило, что дама все еще находится на ногах. За что европейские СМИ не преминули упрекнуть турецкую сторону, которая якобы относится с дискриминацией в отношении женщин, припомнив Турции заодно и выход из Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним.

И теперь, оказывается, как пишет французская газета L’Opinion, Турция стала «жертвой» ссоры между тяжеловесами ЕС — «диванный» скандал стал следствием плохих отношений между председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которые не могу поделить полномочия.

Реальность сильно отличалась от того, как европейские СМИ и политические круги, «враждебно настроенные по отношению к Анкаре», представили ее, отметила газета. Турция стала «побочной жертвой мелких ссор в Брюсселе».

По мнению влиятельного немецкого журнала Der Spiegel, пишет портал ЭКСПЕРТ, скандал произошел по вине самих европейцев. В статье под названием «Как ЕС выставил себя на посмешище на мировой арене», виновником конфуза указан Шарль Мишель, а не турецкая сторона, которая выполнила все требования протокольных служб ЕС. В статье Der Spiegel отмечается, что СМИ получили возможность наблюдать «за сценой причудливой борьбы за власть» между Мишелем и фон дер Ляйен, которая в итоге обернулась фиаско.

В статье говорится, что в течение нескольких месяцев между двумя лидерами ЕС существовали значительные разногласия, особенно по внешнеполитическим вопросам. Мишель, как сообщается, требовал больших полномочий, которые ограничивались проведением саммитов ЕС, а фон дер Ляйен настаивала на том, чтобы взять в свои руки геополитическую повестку, вопросы торговли и регулирования.

При этом команда протокола фон дер Ляйен не приехала в Анкару из-за пандемии COVID-19, в то время как службы Мишеля прибыла в турецкую столицу и согласовала протокольные условия перед встречей с Эрдоганом.

Причем, как утверждает Der Spiegel, скрытый конфликт между «партиями» Брюсселя уже проявлялся ранее на других саммитах.

Что касается встречи в Анкаре, здесь перед рабочим ужином европейская сторона попросила поменять кресло для фон дер Ляйен на более высокое, что было незамедлительно исполнено турецкими службами.

Член Европейского парламента от правоцентристской Республиканской партии Франции Арно Данжан объяснил произошедший конфуз в Анкаре в интервью газете L’Opinion.

«Их отношения (Мишеля и фон дер Ляйен) были основаны на ненависти с первого дня! Турецкий эпизод — только самый заметный инцидент, но между ними и их командами почти ежедневно происходят инциденты. Протокол, общение, представительство … Это постоянная борьба», — отметил депутат.

Между тем, в Брюсселе продолжают спорить о том, кто имеет более высокий статус по протоколу — глава Еврокомиссии или президент Совета ЕС. И спору тому нет конца. Произошедший в Анкаре инцидент продемонстрировал глубокий кризис в верхушке самого ЕС, борьба за власть в котором принимает столь низменные формы. Вызывает лишь сожаление, что свои разборки руководители ЕС решили вынести за пределы Брюсселя, и «подножка» («dare il gambetto» — подставить ногу) Шарля Мишеля Урсуле фон дер Ляйен чуть не стала причиной очередной напряженности в отношениях с Турцией.