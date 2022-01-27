Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан.

Гендиректор TUSAŞ Темель Котиль в беседе с «Анадолу» сообщил, что партия БПЛА Anka уже поставлена в Тунис и на очереди Казахстан.

По его словам, переговоры по ударным дронам ведутся и с рядом других стран. «Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик», — отметил Котиль.

Гендиректор оборонной компании сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные страны.