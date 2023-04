Представители Азербайджана на европейском песенном конкурсе «Евровидение» 2023 дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят в рамках евротура в Тель-Авиве, Лондоне и в Амстердаме, сообщает #.

Выступление дуэта TuralTuranX в Тель-Авиве состоится 3 апреля на мероприятии Israel Calling. 15 апреля братья исполнят свою конкурсную песню в программе Eurovision in Concert в Амстердаме (Нидерланды), а 16 апреля выступят на London Eurovision Party.

Отметим, что в данных концертных программах выступят участники «Евровидения-2023» из разных стран.

Напомним, представители Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2023» дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12.

На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

В этом году конкурс «Евровидение» пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Слоганом конкурса стала фраза United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.