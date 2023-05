Дуэт из Азербайджана TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) принял участие в торжественной церемонии открытия «Евровидения 2023» в Ливерпуле, сообщает #.

Они прошлись по бирюзовой дорожке вместе с остальными участниками европейского песенного конкурса.

Образы наших исполнителей восхитили европейскую аудиторию. Братья предстали на звездной дорожке в шелковых рубашках с цветочным принтом и брюках в стиле 70-х.

В интервью журналистам исполнители сказали, что сделают все возможное, чтобы пройти в финал конкурса.

Напомним, что представители Азербайджана выступят 9 мая — во второй части первого полуфинала «Евровидения» под номером 12 с песней Tell me more.

Братья родились и выросли в Загатале. С детства увлекались пением, часто выступали на разных площадках. Сейчас учатся в музыкальном колледже в Сумгайыте, снялись в картине İfşa. Çətin hədəf («Разоблачение. Трудная цель»). Являются авторами всех своих песен.

Накануне Турал и Туран встретились в Ливерпуле с фанатами.

На встрече они исполнили как свою конкурсную композицию, так и произведения на азербайджанском языке, среди которых известная песня композитора Эмина Сабитоглу «Bir payız axşamı».

В этом году евроконкурс пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Слоган конкурса — United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.

67-й песенный конкурс должен был состояться в Украине, однако в целях безопасности был перенесен в Великобританию.

В этом году в Ливерпуль приедут представители от 37 стран. От участия в «Евровидении-2023» отказались три страны – Болгария, Северная Македония и Черногория.

Организаторы конкурса, несмотря на неоднократные заявления о том, что «Евровидение» является аполитичным событием, отстранили от участия Россию и Белларусь.

В этом году конкурс будут вести британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Веддингем и украинская исполнительница Юлия Санина.

В финале конкурса к ним присоединится четвертый ведущий – Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.