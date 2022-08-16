Главной темой визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и турецкого лидера Ралдап Таййип Эрдогана в Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия; также ожидается, что будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Целью визита по приглашению президента Украины Владимира Зеленского является обсуждение экспорта продовольствия из Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о целях визита.

«Без сомнения, вопросы о [Запорожской] АЭС и миссии по установлению фактов будут также подняты», — добавил Дюжаррик.

Генсек ООН встретится 18 августа в Львове с Зеленским и Эрдоганом. Гутерриш отправится 19 августа в Одессу, сообщили в офисе генсека ООН.