Цинизм опасен прежде всего потому,

что он возводит злобу в добродетель

А.Моруа

Эпитетов хоть отбавляй

Что может думать нормальный человек о стране, развязавшей войну, вторгнувшейся в чужую страну, убивающей мирное население, разрушающей города и сёла, выжигающей всё на своём пути огнём и железом, в конкретном случае – о России? И о лидере державы, отдавшем приказ о начале такой вакханалии? Естественно, эпитетов очень много. От фашизма до варварства. Но сегодня хотелось бы заострить внимание лишь на одном качестве агрессора, а именно – цинизме.

Цинизм зашкаливает

В первые дни начала войны очень многие, в том числе и серьёзные аналитики предполагали, что в России начнутся массовые антивоенные протесты населения, и это приведёт к осмыслению своих действий первыми лицами государства. Протесты и шествия имели место, но они не приняли массовый характер. Большинство граждан страны поддержали убийства и насилия в соседней и некогда братской стране. Некоторые предполагают, что такое видение ситуации формируется российской пропагандистской машиной. Но это не так. И об этом как минимум можно судить по позиции россиян, которые они демонстрируют в социальных сетях. Да и некоторые факты просто приводят в ужас. Вот совсем свежий пример.

На днях была опубликована запись телефонного разговора между роосийским оккупантом и его супругой. Как потом выяснили украинские спецслужбы, речь идёт о 27-летнем десантнике Романе Быковском и его жене Ольге, родом из Орловской области, которая воспитывает их ребёнка (что вырастит из этого чада, монстр или зверь?). Так вот, последняя «наставляла» суженого, чтобы тот насиловал украинских женщин, но не говорил ей об этом. На этом стороны и пришли к конценсусу.

Цинизм в этой истории просто зашкаливает. Однако всё бы ничего, если бы это были единичные случаи на не самом высоком уровне. Можно было бы всё объяснить поговоркой «в семье не без урода». Но в том то и дело, что таких уродов предостаточно не только среди низших эшеленов, но и на самом верху российского общества.

Уродов хоть отбавляй

Вот давеча пресс-секретарь МИД России, отвечая на вопросы журналистов, сообщила: всем странам отправлены ноты с требованием прекратить снабжать оружием Украину. Ну, не цинизм ли это? То есть, не вмешивайтесь, не мешайте нам убивать, разрушать, сравнивать с землёй самую большую страну Европы! Говорить и осуждать можете, но не более! А мы будем «создавать» в Украине новую Бучу, Гостомель, Мариуполь… Видите ли, русским оккупантам не понравилось, что им оказывают сопротивление, что в города и сёла России вереницей потянулись цинковые гробы. Но ведь недаром сами же русские говорят – «что посеешь, то и пожнёшь».

Впрочем, цинизм (между прочим, можно это назвать и шизофренией) начался расползаться с подачи первого лица государства. Именно он стал инициатором запрета называть происходящие в Украине события войной, применив циничный термин – «специальная военная операция». Скорее всего предполагая, что кампания продлится несколько дней. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Теперь уже потери России столь ощутимы и явны, что недостаточно просто зарыться головой в песок, словно страус. Пока самой чувствительной оплеухой русскому шовинизму в этой войне стало потопление ракетного крейсера «Москва». Название весьма символичное, между прочим. С каждым прошедшим днём Москва идёт ко дну и в политическом плане.

Россия может протрезветь, если…

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram, в частности заявил, что Россия навсегда проиграла Украину. Тут можно задасться вопросом: а не слишком ли категорично? Ведь за всю историю человечества были тысячи войн, некоторые длились даже более века, но через определённый промежуток времени отношения между некогда враждующими странами восстанавливались. Самый свежий пример глобального масштаба – Вторая мировая война. Потомки непримеримых врагов нашли общий язык, говоря проще – забыли о прошлом. И неужели Зеленский не знает об этом? Конечно же, знает. Но всё дело в цинизме агрессора, большинства граждан страны-агрессора. После окончания Второй мировой войны немцы протрезвели, поняли, что фашизм – это античеловечно, что их зомбировали в теченние многих лет. Немцы покаялись. Однако аналогичного шага от России ожидать не приходится. По крайней мере сейчас. Но… Человек предполагает, Бог располагает. Для покаяния немцев им нужно было получить по зубам, причём очень сильно. Кто знает, может и россияне протрезвеют, когда получат серьёзную взбучку. И тогда никто уже не будет советовать мужу насиловать женщин в соседнем государстве.