ЦИК: Только 6 партий представили годовые финансовые отчеты

Стало известно число политических партий, представивших в ЦИК Азербайджана финансовый отчет за 2020 год.

Пока лишь 6 из 62 политических партий, прошедших государственную регистрацию, представили свои годовые финансовые отчеты.

Это — правящая партия «Ени Азербайджан», партия «Борцы за Азербайджан», Народно-демократическая партия Азербайджана, партия «Альянс во имя Азербайджана», Либеральная партия Азербайджана и Партия республиканцев Азербайджана.

ЦИК должен до 1 апреля уведомить Министерство юстиции о политических партиях, которые не представили годовую финансовую отчетность.(Report)