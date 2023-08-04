Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение наложить два штрафа в отношении исполняющей обязанности официального представителя правительства Исабель Родригес из-за ее заявлений в преддверии муниципальных и региональных выборов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ЦИК.

Общая сумма штрафов составляет €4,7 тыс. Жалобы были поданы консервативной Народной партией — традиционным конкурентом Испанской социалистической рабочей партии, сторонницей которой является Родригес. Ее заявления прозвучали в штаб-квартире кабмина на двух пресс-конференциях незадолго до прошедших 28 мая выборов.

В ЦИК сочли, что и.о. пресс-секретаря нарушила статью закона об общем избирательном режиме, представив «заявления с оценочным и ориентированным на избирательную кампанию содержанием». Также Родригес не соблюла «принципа нейтралитета» государственной власти в ходе избирательного процесса.