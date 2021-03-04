Цифровая трансформация – дивиденды или убытки?

Объемы электронной торговли в Азербайджане за истекшие три года выросли аж пятикратно, заявил менеджер Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар на конференции, посвященной деятельности компании за последний год.

«Этот показатель за указанный период вырос с 0,6 млрд манатов до 3,7 млрд манатов. И уже в ближайшие годы ожидается еще больший рост упомянутой сферы», — сказал представитель компании. А поскольку систематическую статистику, проливающую свет на эту сферу, в нашей стране найти весьма непросто, упомянутое заявление стало прямо-таки каплей живительной влаги в пустыне информационного вакуума. Хотя иные данные все же проскальзывают в сводках профильных ведомств.

Скажем, еще в начале текущего года Министерство транспорта, связи и высоких технологий оповестило, что свыше 80% населения Азербайджана используют интернет. И доступ к глобальной сети расширяется на фоне растущего спроса на телекоммуникационные услуги — расширяются сети связи, поэтапно реализуются инфраструктурные проекты, модернизируются магистральные и распределительные линии. К этому стоит добавить, что при общем подходе электронная торговля не что иное, как составная часть цифровой экосистемы, а потому и отношение к ней соответствующее.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций исследует сей предмет вкупе с прочими направлениями безналичного денежного оборота и в рамках «Государственной программы по расширению цифровых платежей на 2018-2020 годы». Согласно последним подсчетам аналитиков этой структуры, темпы развития электронной коммерции в нашей стране весьма динамичны, они достигают за год двукратного роста. При этом доля цифровой коммерции в розничном обороте почему-то не превышает 0,2%, тогда как в развитых странах сей показатель достигает 10 – 15%.

Но есть и другие свежие данные. Заместитель начальника Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка Мамед Аббасбейли сообщил в ходе онлайн-мероприятия по итогам минувшего года, что объем электронных закупок в нашей стране даже приблизился к одному миллиарду манатов. В свою очередь в Центробанке считают, что за три квартала прошлого года динамика роста электронной торговли в Азербайджане составила 91% и достигла 2,2 млрд манатов. Но это немного, если учесть, что пандемия привела к серьезному витку интереса к электронной коммерции в мире, где темпы роста этой сферы просто зашкаливают.

По мнению специалистов этой сферы, пандемия на пять лет ускорила развитие е-коммерции. В Азербайджане популярность электронной торговли также растет: если лет пять назад эта сфера описывалась на уровне гипотетической перспективы, то сегодня наша страна входит в число 65 наиболее активных в этом плане государств. Правда, коронавирус внес свои коррективы, поскольку карантинный режим резко стимулировал цифровизацию во всем мире и онлайн-торговлю в частности, и отечественная экономика не стала исключением. В последнее время наблюдается оживление в сфере онлайн-заказов из-за рубежа гражданами нашей страны, причем больше всего — из Турции.

Однако развитие этой сферы упирается в решение целого ряда вопросов, сказал # президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз. «В стране остаются проблемы с электронной коммерцией и одна из них связана с логистикой. Граждане вынуждены по старинке ходить за посылками на почту, имеются также сложности с доставкой посылок в регионы», — на взгляд специалиста, к шопингу в интернете следует относиться мягче, но в то же время следует наладить работу карго-компаний.

Эксперт также признал серьезные проблемы с защитой прав потребителей в цифровой среде. Как уже сказано, вызванные пандемией форс-мажорные обстоятельства также оказали влияние на отечественный сегмент электронной коммерции, стимулируя развитие сервисов и расширяя предложение товаров. По его словам, в недавнем отчете ООН по развитию этой сферы наша страна опустилась на два места, и здесь важно заметить, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как состояние использования Интернета в стране, доступ к банковским услугам и системам мобильных платежей, количество интернет-магазинов. Также уделялось внимание состоянию почты, служб доставки и времени доставки посылки.

У нашей страны наиболее низкие баллы по состоянию использования глобальной сети, защищенности серверов и количеству интернет-магазинов. Интересно, что среди постсоветских стран наиболее высокие показатели у Беларуси, следом идут Россия, Грузия и Украина. По свидетельству специалиста, некоторое отставание нашей страны вызвано тем, что у нас уже давно не обновлялось законодательство, играющее ключевую роль в развитии электронной коммерции.

«Если можно так выразиться, цифровизация в нашей стране идет быстрее правовых реформ. Долгое время ЦБ не мог доработать законопроект «О платежных системах и платежных услугах». Над этим документом работала в свое время Палата надзора за финансовыми рынками, позже эту миссию взял на себя Центробанк, но результата не видно. Создается впечатление, что есть заинтересованные стороны, не желающие этого закона, опасаясь потери доминирующего положения в платежной сфере. — говорит Гюндюз, – В довесок этому, на протяжении уже многих лет в закон об электронной торговле поправки вносились только единожды, и то, чтобы обложить налогом товары, приобретаемые посредством электронной торговли».

Не странно ли, говорит эксперт, что власти смогли оперативно внести изменения в закон, чтобы получить прибыли, но другие не менее важные законодательные моменты затягиваются на годы. «Для развития электронной коммерции необходимо кардинально изменить упомянутый закон, — заметил он. – Кроме того, в 2016 году правительство ввело 18% НДС на онлайн-покупки. Загрузка электронных книг, аудиовизуальных материалов, графики, виртуальных игр, программного обеспечения в Интернет также облагается НДС».

Для развития электронной коммерции специалист предлагает смягчить налоговую политику, ввести мораторий на НДС, улучшить качество интернета и начать системные меры в этом направлении.