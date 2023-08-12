В мире не утихает ажиотаж вокруг цифровых валют. Денежные власти различных стран хором заявляют о начале перехода на электронные деньги, которые собираются использовать как альтернативу или дополнительную валюту. Кстати, недавно российские власти утвердили три формы рубля: наличную, безналичную и цифровую.

В Центробанке соседней страны сообщили, что новый формат рубля ЦБ начнет проверять на реальных операциях уже с 15 августа и введет в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования. К тестированию новой формы нацвалюты допущены 13 российских банков, а в следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков.

Тем временем к концу июня нынешнего года 130 стран по всему миру изучали возможности цифровых версий своих валют. По данным сайта cbdctracker.org, на сегодняшний день в трех странах цифровые валюты уже действуют: на Ямайке, Багамах и в Нигерии. Во многих странах действуют пилотные проекты по использованию цифровых валют, в том числе и в Китае, где цифровым юанем пользуются более 250 млн человек. Азербайджанский Центробанк с начала пандемии тоже неоднократно заявлял о работе над цифровым манатом, но про подвижки на этой стезе пока еще ничего не известно.

Председатель правления регулятора Талех Казымов заявил недавно, что местный Центробанк имеет все возможности для внедрения цифрового маната, «однако оно тормозится из-за того, что не конца исследовано влияние цифровых валют на финансовую стабильность и монетарную политику». Он говорит, что в стране «изучают отдых других стран с цифровыми валютами, следят за трендами». Немногие местные финансисты тоже готовы комментировать эту тему. Например, по словам доктора экономических наук, профессора Салеха Мамедова, для цифровой трансформации валюты нужно для начала хотя бы подготовить программу перехода, сопряженную со внедрением блокчейн-технологий во всех сферах нашей жизни.

По мнению других аналитиков, Азербайджан сегодня не готов к цифровой трансформации национальной валюты, поскольку для этого потребует соответствующий уровень цифровизации в целом, системный подход профильных ведомств к внедрению современных цифровых технологий и созданию в стране цифровой экономики.

Актуальность такого перехода строится на фундаменте создаваемой цифровой реальности и цифровой экономики, а мы в этом плане отстаем от развитых стран мира, говорит в беседе с # банковский юрист Акрам Гасанов. Ведь это, ко всему прочему, непростая задача. Ее невозможно решить, образно говоря, договорившись с какой-то компанией, которая возьмет и организует нам выпуск денег нового формата.

Наконец, если исходить не только из плюсов, но и минусов такого перехода, с точки зрения конечного потребителя, вероятно, главный недостаток цифровой валюты заключается в отсутствии анонимности. В странах с неустойчивой демократией это может иметь следствием государственную слежку за оппозиционерами, активистами и другими неугодными, а также использование полученной финансовой информации для их преследования.

Для нас в этом плане интересен опыт соседних стран, той же России, а также мнения российских аналитиков о сути цифрового рубля, как инструмента тотального контроля. Искусственный интеллект поможет отследить каждую копейку, а благие намерения по искоренению коррупции приведут к цифровому концлагерю, считают аналитики.

«Совершенно очевидно, что цифровой рубль — инструмент контроля, — делится с # независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. — Это как бирка арестанта «домашнего ареста», но размер дома — страна. Учитывая, что каждый такой рубль имеет уникальный цифро-буквенный код, то да, вы будете как букашка под лупой. Это цифровой концлагерь, сомневаться не приходится. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина храбро заявила, что цифровой рубль будет делом сугубо добровольным. Спешу разочаровать. Когда все будет готово, будет ровно как с картой «МИР». Совершенно принудительное запихивание туда бюджетников и прочих зависимых, коим число — десятки миллионов. Так что, начальника ЦБ и спрашивать не станут».

Есть и позитивная новость, заметил он: «Запустить цифровой рубль обещают между 2025 и 2027 годом, но, зная наших управленцев проектами, надо закладываться на 2027, а то и на 2028 годы. В чем тут приятная новость, спросите вы? В том, что к тому времени страна изменится настолько, что все эти прожектерские вещи с большой вероятностью сгинут. Мы можем не узнать страну через четыре года. Наконец, даже если они и смогут что-то там внедрить, вроде цифровых денег, будет масса вариантов заменить это на нормальный нал или безнал. К тому времени уже сложится масса бизнесов, которые помогут быстро и эффективно избавится от цифрового рубля — за комиссию, конечно. Поэтому, думаю, рождается огромный валютный рынок: и, если сейчас он работает в формате «нал/безнал», ждем дополнительного утроения за счет рынков «нал/ЦР» и «безнал/ЦР». И все это «пахнет» миллионами».

Тем временем власти говорят о преимуществах цифрового рубля. Главный плюс — благодаря автоматизации и цифровизации цепочки движения денег можно провести цифровую трансформацию и снизить уровни теневой экономики. Но именно это независимые аналитики считают его главным минусом и опасностью, разумеется, для населения. «Цифровой рубль имеет уникальную метку, по которой его можно отслеживать на всем пути. Для человека это опасно тем, что государство будет знать, где он получает цифровые рубли и куда их тратит. С точки зрения утери цифровых рублей – опасности никакой нет. Они записаны в реестре Центробанка и, соответственно, ЦБ всегда знает, где цифровой рубль находится и сколько оборотов прошел по стране за любой период времени», — пояснил В. Калугин.