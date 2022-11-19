Коренное население Латвии стремительно сокращается после распада Советского союза — с 1991 года из страны эмигрировали 30 процентов латышей. По прогнозам опрошенных The Guardian экспертов, в будущем, к 2050 году, государство рискует потерять еще 23,5 процента граждан.

«Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей», — предрек советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

В 2021 году, по данным центрального статистического управления Латвии, умерло в два раза больше латышей, чем родилось. Коэффициент рождаемости составил 1,57 — это немного выше среднего показателя по Европе, но значительно ниже показателей, которые были при СССР — 17,42 тысячи против 40 тысяч или более в год в конце 1980-х годов.

При этом Латвия не намерена привлекать мигрантов в свою страну — план правительства состоит в повышении рождаемости внутри государства и возвращении более 300 тысяч латышей из-за границы домой.