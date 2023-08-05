В начале августа рубль снова заметно ослаб в отношении доллара. Тенденция к снижению стоимости российской валюты продолжается с мая месяца: с тех пор рубль непрерывно дешевеет. Однако на этой неделе снижение ускорилось.

За пять торговых дней на Московской бирже доллар подорожал на более чем четыре рубля, достигнув отметки в 95,8 рублей. 4 августа американская валюта впервые с марта превысила отметку в 96 рублей. Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении евро — за пять дней его стоимость выросла на пять рублей, и неделя завершилась отметкой 105,8 рублей.

Причиной ускорившейся девальвации российские аналитики называют продолжающееся давление на российскую валюту торговых потолков, а также спекулятивные настроения, не играющие на ее стабильность. Ситуация с бюджетным правилом добавляет дополнительную неопределенность, поскольку ослабление курса рубля может вызвать спиральный эффект. И все же бытует мнение, что рубль может вернуться к уровню 85 за доллар уже под занавес нынешнего года.

Экономист Александр Исаков считает, что причины снижения российского рубля те же, что и прежде. Во-первых, это рост импорта и отток капитала, которые, по его мнению, стимулируются низкой ключевой ставкой и избыточно мягкой бюджетной политикой. В то время как цена на нефть растет (в июле средняя цена Urals превысила установленный западными странами потолок в $60 за баррель), это не приводит к увеличению валютного предложения на рынке из-за низких объемов физического экспорта, поясняет он.

Российская валюта ожидаемо упала и по отношению к азербайджанскому манату, курс которого привязан к доллару. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, только за неделю рубль потерял около 7 процентов своей стоимости к нашей и американской валюте.

«Остановить девальвацию, несмотря на усилия Банка России, становится все сложнее, — комментирует он. – За первое полугодие российская валюта обесценилась на 30 процентов, а за последний год курс рубля к доллару упал на 34 процента. Таким образом ощущаются реальные последствия санкций для российской экономики. В этом году за рубль дают 1,8 гяпик, но это не радует наших экспортеров. Надо понимать, что Россия – крупнейший торговый партнер Азербайджана в сегменте ненефтяного экспорта, а недавнее падение рубля еще больше укрепило номинальный эффективный обменный курс маната. Поэтому нашей республике следует как можно скорее диверсифицировать ненефтяные экспортные рынки».

На фоне снижения валютных доходов России усилится напряженность в экономике соседней страны, поясняет он: «Поэтому работающим там азербайджанским бизнесменам просто необходимо диверсифицировать свои сбережения и инвестиции».

Впрочем, ощущения российской девальвации присутствуют этим летом и в нашей стране. Цены на сельхозпродукцию на рынках относительно низкие, если сравнивать с витком подорожания прошлых лет. По мнению независимых аналитиков, высокая стоимость сельхозпродукции является следствием ее массового экспорта, особенно в российском направлении. Например, из-за прошлогоднего летнего укрепления рубля полки рынков оставались полупустыми, а цены на сезонные фрукты и овощи удивляли даже видавших виды покупателей. Слабеющий рубль – преграда на пути сельскохозяйственного экспорта, а ведь любые ограничения вывозу продукции из регионов очевидный плюс в сторону снижения цен.

Рекордное падение российской валюты началось аккурат после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». С 24 июня, дня мятежа ЧВК «Вагнер», менее чем за две недели российская валюта побила отметку в 90 рублей за 1 доллар и закрепилась на этом уровне. На взгляд независимого финансиста Виталия Калугина, одной из причин резкой девальвации стал отток из страны валюты – напуганные мятежом граждане принялись конвертировать рубли в доллары и выводить из страны свои кровные.