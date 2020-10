ЦБА выразил протест российскому Сбербанку

Центральный банк Азербайджана направил протест Сбербанку РФ в связи с участием в организации незаконного сбора «пожертвований» для сепаратистов Нагорного Карабаха, говорится в сообщении ЦБА.

Сбор помощи осуществляется через открытые в Сбербанке корреспондентские счета (в разных валютах), а перечисления проводятся с пометками «Donation We and our borders», «Финансовая помощь Мы и наши границы», «Арцах» или «Artsakh».

«Центральный банк Азербайджана незамедлительно отреагировал на это и направил письмо с выражением решительного протеста как в Центральный банк России, так и непосредственно в Сбербанк. В письме было отмечено, что руководствуясь нормами международного права, с учетом важности формирующихся отношений сотрудничества между нашими странами и учреждениями, ЦБА решительно протестует против участия Сбербанка в процессе сбора средств на финансирование агрессора», — говорится в сообщении.

Азербайджанский регулятор потребовал немедленного прекращения участия в этом процессе как Сбербанка, так и других финансовых учреждений, действующих в Российской Федерации. В письме особо подчеркивалось, что участие в процессе оказания помощи незаконному режиму на территории третьей стороны нанесет серьезный удар и по имиджу такого влиятельного банка, как Сбербанк, и по позитивным тенденциям в сотрудничестве между нашими странами. (haberler.com)