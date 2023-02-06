Пекин сделал серьезное представление Вашингтону за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, 5 февраля заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн от имени правительства страны «сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения».

В МИД добавили, что в КНР «внимательно следят» за тем, как развивается ситуация. Пекин констатировал, что США «нанесли серьёзный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений». Власти Китая оставили за собой право «принять все необходимые контрмеры».

Ранее Министерство иностранных дел Венесуэлы заявляло, что действия США, которые сбили китайский аэростат над своей территорией, говорят о несерьезности и безответственности Вашингтона.