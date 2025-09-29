Проект «Маршрут Трампа» обсуждается в двустороннем формате Армения-США, третья сторона может быть привлечена только с согласия обеих сторон.

Как сообщает «Арменпресс», это сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможности участия ЕС в проекте «Маршрут Трампа».

«Проект «Маршрут Трампа» обсуждается в двустороннем формате Армения-США. Может быть привлечена любая третья сторона, по которой Армения и США достигнут соглашения», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что ЕС — надежный партнер для Армении.

«И мы заинтересованы в привлечении все большего числа надежных для нас партнеров. С точки зрения корректности, Армения и США уже зафиксировали обсуждение этой темы. И третьи стороны могут быть привлечены с согласия обеих сторон», — отметил он.