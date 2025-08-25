Тридцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») запланировано на 9 сентября в Лондоне.

Как пишет «Европейская правда», об этом «Суспільному» сообщил представитель Министерства обороны Германии.

По словам представителя немецкого Минобороны, заседание «Рамштайна» в столице Великобритании состоится в «смешанном формате», однако повестка дня пока не разглашается.

«Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему», – добавил он.

Формат «Рамштайн» был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.