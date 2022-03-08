Люди мира, на минуту встаньте!

Люди мира, будьте зорче втрое!

Берегите мир, берегите мир!

В преддверии третьего раунда российско-украинских переговоров в прессе появилась инсайдерская информация о том, что обсуждаться будут не только гуманитарные вопросы, что российская сторона идет на встречу с конкретными требованиями политического характера. Так, журналист Христо Грозев в Twitter написал, что Россия предлагает:

Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко (нардепа от ОПЗЖ) премьер-министром

— Украина признает «ЛДНР» и Крым

— Никакого НАТО.

И добавил, что Зеленский категорически не согласен.

Распространенная о результатах переговоров в СМИ информация подтвердила предположения Грозева. Участвовавший на встрече советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров». Российская сторона подтвердила слова Подоляка, но член российской делегации, замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что затрагивались темы нейтрального статуса Украины, вопросы русского языка. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что Россия на третий раунд переговоров с Украиной привезла конкретные письменные предложения для подписания, украинская делегация забрала для изучения документы, предложенные российской стороной, и планирует вернуться к вопросу на следующей встрече. Ну и Мединский заявил, что российская делегация не удовлетворена результатами переговоров.

Какие же условия выдвинул Кремль для прекращения «спецоперации»? Как заявили руководитель и члены делегации и подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия предложила закрепить законодательно внеблоковый статус страны, признать «ЛНР-ДНР» и оккупированный Крым в качестве российской территории, провести денацификацию.

По сообщениям украинских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на все три требования. Чего и стоило ожидать, судя по беспримерной консолидации украинской нации против российской агрессии, высокому боевому духу народа и самоотверженному противостоянию врагу.

И даже окружение и постоянный обстрел таких крупных городов как Харьков, Мариуполь, Одесса, и даже Киева, не могли сломить сопротивление Украины и пойти на неприемлемые условия агрессора.

Если эти требования Москвы не принимались Киевом до начала российского вторжения, до того, как российские оккупанты разбомбили города и села, убили тысячи мирных жителей, уничтожили инфраструктуру страны, то неужели украинцы склонят головы и преклонят колени перед вероломно напавшим на него «братом» и «соседом» теперь?

Признаюсь, из-за активации дипломатических усилий мировых лидеров и переговоров с кремлевским затворником – приезд 5 марта, в субботу — в шаббат глубоуооверующего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Москву для встречи с Путиным, потом три его звонка в течение дня, телефонные переговоры турецкого и французского президентов Эрдогана и Макрона, и еще сообщение о вылете утром 5 марта из Москвы в Вашингтон самолета Ил 96-300 специального (президентского) летного отряда «Россия», — в душу закрались сомнения. А не пошел ли Кремль на фоне разрушительных для России, беспрецедентных санкций на тайные переговоры с Западом, чтобы они повлияли на Украину? Но с условием, что Москве позволят «сохранить лицо» — т.е., Кремль снизит ставки, откажется от плана полной оккупации Украины, пообещает не вторгаться на территорию других соседних стран, Украина же примет приведенные выше предложения.

Но как уже стало известно, Зеленский не намерен принимать условия агрессора и будет стоят до конца. Если даже Запад не закроет небо Украины, не объявит No-Fly Zone. Так считает и грузинский политолог Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

«Украине незачем капитулировать, они на своей земле и будут биться до конца. Путин воюет с 40 миллионами украинцев и не может победить». Он исключил вероятность того, что Запад может пойти на сепаратные переговоры с Россией. «Зачем, после путинского безумия Запад прямо заявил о цели изолировать Россию и уничтожить её экономически. Сейчас в Кремле ищут попутчиков в ад, поэтому мы должны быть очень осторожными», — сказал он в беседе с #, и добавил – «Никаких посредников реально нет и быть не может. Это преступная война Путина против Украины, которую Путин уже проиграл, уничтожив 11 тысяч молодых россиян на полях Украины. Будет больше, потому что он не может остановиться».

И да, Путин ведет войну не только против Украины, более того, он нажал спусковой механизм самоуничтожения своей страны. Экономическая, финансовая, технологическая и политическая блокады, и тотальная глобальная обструкция России. Недалек и крах, в очередной раз, российской империи. Нам бы «только ночь простоять, да день продержаться»…