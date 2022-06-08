Фотографии с лавандовых полей стали главным трендом этого лета – в поисках красоты и завораживающих фотографий бакинки массово едут в село Чухур-Габала, что в Габалинском районе Азербайджана. Дорога из Баку непосредственно до поля занимает почти 3 с половиной часа.

Время пролетает незаметно, ведь путь к сиреневой плантации лежит через живописнейшие локации, так что скучать по дороге точно не придется. Мода на эффектные ролики и снимки посреди лавандовых полей пришла из Франции, славящейся своими уникальными плантациями в Провансе. Приятый факт — габалинское поле ничуть не уступает французскому, а в чем-то даже превосходит его.

Например, ароматом. И признали это сами французы, посетившие нашу плантацию, о чем # рассказал Эльбрус Ахмедов, владелец и директор компании The Best Choice, единственного представительства в Азербайджане, занимающегося массовым выращиванием лаванды, продажей саженцев в больших масштабах и производством из нее косметической и оздоровительной продукции для местного и зарубежного рынков.

Итак, обо всем по порядку.

Лавандовое поле в Габале в этом году из-за прохладной весны зацвело чуть позже обычного. Ароматные сиренево-синие цветы в настоящее время покрыли уже практически всю огромную часть плантации, а это, не много и не мало, целых 30 гектаров земли! Габала – прекрасное место для лаванды. Именно высокогорье и яркое солнце способствует тому, что лаванда испускает утонченный и неповторимый камфорный аромат, который оказывает благотворное влияние на наш организм.

Welcome to Essenso – с такой таблички на фактурном деревянной заборе начинается лавандовая история каждого посетителя поля в Чухур–Габале. Вход на плантацию стоит 5 манатов. За эту сумму на территории можно находится неограниченное время, а также воспользоваться шляпками, небольшим домиком для того, чтобы переодеться в привезенные с собой наряды.

Каждая посетительница получает в подарок от хозяев фермы букетик лаванды.

За дополнительную плату можно купить еще, а также в широком ассортименте на поле представлена косметическая продукция, получаемая из цветков лаванды, мед, ведь, как известно, лаванда – растение медонос, а также сувениры и подарочные сеты на память.

На поле звучит романтическая музыка, иногда играет ди-джей. Семиметровые качели посреди поля уносят посетительниц в атмосферу беззаботного детства и безграничного счастья.

Особо романтичные натуры оценят присутствие на поле легендарного автомобиля родом из СССР – ГАЗ -21, за рулем которого могут сфотографироваться абсолютно все желающие.

Есть на поле изюминка и для мужчин, сопровождающих своих половинок — грузовик легендарного американского производителя Mack Trucks. Это – единственная машина-трансформер на территории Азербайджана.

Как рассказал Эльбрус Ахмедов, машину для посетителей лавандового поля предоставил известный журналист и общественная персона Шакир Эминбейли.

Лавандовая история в Азербайджане только набирает свои обороты. Так, к следующему году Эльбрус Ахмедов планирует проводить на поле в Чухур–Габале живые концерты с участием популярных исполнителей и групп, а также дефиле с участием топовых модельеров и известных моделей.

Ни одна посетительница не покидает лавандовое поле без продукции бренда Essenso, которую можно приобрести прямо здесь, на плантации.

Э.Ахмедов сообщил, что в ближайшее время недалеко от Габалы будет открыт новый завод по переработке лаванды, что позволит увеличить объемы и ассортимент продукции.

«Поклонницы натуральной косметики также могут приобрести продукцию нашего бренда в Инстаграм”, — говорит Ахмедов, «и быть уверенными в том, что они приобретают качественный товар отечественного производства», — подчеркивает он.

Ощущение гармонии и умиротворения сопровождает посетителей лавандовой плантации еще долго после того, как наступает пора прощаться. “Вернусь сюда снова, привезу подруг и семью», — говорит бакинка Нармина Мамедова, впервые посетившая лавандовое поле в составе тура, организованного известным гидом международного класса, национальным тренером Ассоциации гидов Азербайджана Сабиной Гулиевой.

«Тур на лавандовое поле — один из самых актуальных в этом сезоне», — рассказывает Гулиева, отмечая, что она получает множество заказов именно по данному направлению. «Девушки и женщины берут с собой платья, шляпки, прочие аксессуары, мы приглашаем с собой профессионального фотографа – путешествие получается незабываемым», — подчеркивает она.

С.Гулиева отметила, что лавандовые поля – это новшество для Азербайджана, поэтому интерес к этому явлению очень большой.

Чтобы разнообразить тур по данному направлению гид добавляет в программу посещение знаковых исторических локаций, что делает туры Сабины Гулиевой эксклюзивными и не просто развлекательными, но и познавательными.

«По пути в Чухур–Габала мы заезжаем в Нидж, знакомимся с жизнью и достопримечательностями этой уникальной зоны, а затем направляемся в древнее городище Габалы», — рассказывает гид.

По ее словам, пандемия сыграла на руку внутреннему туризму, который в результате закрытых международных границ получил в нашей стране большой толчок и новое развитие.

«Туризм приносит немалый доход, и в последние годы в нашей стране стали уделять этому особое внимание. Развивается виноделие, гастрономические туры, появились эко- и сафаритуры.

Наличие в Азербайджане 9 климатических зон делает наш регион поистине уникальным. Не за горами туры в Карабах, которые, я уверена, будут пользоваться огромным интересом как у местных путешественников, так и у туристов со всего мира. Я уже побывала в Шуше, и эта поездка была незабываемой», — говорит Гулиева, которая организовывает эксклюзивные туры по всему Азербайджану.