Трампу готовят импичмент

Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар в своем Twitter сообщила, что готовит документы для импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.

Она уточнила, что приступает к подготовке статей для объявления импичмента пока еще действующему главе Белого дома.

«Палата представителей должна сделать так, чтобы Трамп ушел в отставку, он должен быть выдворен из офиса Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту», — написала Омар в соцсети.

Конгрессмен отметила, что «это вопрос сохранения нашей Республики».

| 2021-01-07T03:12:31+04:00 7 января 2021, 03:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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