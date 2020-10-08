Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

Президент США Дональд Трамп предположил в четверг, что уже не может кого-либо заразить коронавирусом COVID-19.

«Я думаю, что я уже совсем не заразный», — сказала Трамп в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что чувствует в себе силы вернуться к предвыборной кампании, но пока будет соблюдать меры предосторожности.

При этом американский лидер отметил, что на предвыборных митингах он находится далеко от других людей, потому риск заразить кого-то в любом случае невелик. «Скоро я сдам анализ», — отметил президент США.

Трамп также сообщил, что его супруга Мелания Трамп, у которой ранее тоже подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. «Она чувствует себя хорошо, я чувствую себя хорошо. Действительно, хорошо», — сказал он. (interfax.ru)