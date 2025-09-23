Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), что достигнутый им в первый президентский срок мир «рухнул», уступив место величайшим кризисам.

Республиканец также отметил, что Соединенные Штаты ослабили «четыре года радикализма» при его предшественнике Джо Байдене, но сегодня у страны нет конкурентов в мире.

Администрация президента США регулярно критикует ООН, а сам Трамп за последние месяцы успел распорядиться о выходе Вашингтона из совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО. В проекте бюджета на грядущий финансовый год Трамп и вовсе предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными.