Трамп уволил шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера.

«Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу», — написал Трамп в Twitter.

Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер намерен подать в отставку. (РИА Новости)