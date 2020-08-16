Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

США на следующей неделе запустят механизм восстановления санкций против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

«Мы знали, каким будет голосование (в СБ ООН по резолюции США). Мы будем восстанавливать санкции. Вы увидите это на следующей неделе», — сказал американский президент журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафтзаявила, что США начнут запуск процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231 в ближайшие дни.