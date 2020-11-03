Трамп прокомментировал ход президентских выборов

Республиканская партия уверенно продвигается на президентских выборах, включая ключевые колеблющиеся штаты. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Я слышал, что мы хорошо [ведем] во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе… Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — сказал Трамп.

Он также призвал граждан США преодолеть межпартийные распри.

3 ноября в США проходят президентские выборы. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.