Трамп продолжает оспаривать итоги президентских выборов

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать итоги президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

«Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование [выборщиков] — это один из шагов в конституционном процессе», — говорится в сообщении.

Отметим, что в шести американских штатах, где действующий президент США, республиканец Дональд Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования на всеобщих выборах 3 ноября, члены Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря, отдали свои голоса за его соперника, демократа Джозефа Байдена.

По данным AP, Байден, как и ожидалось, обошел Трампа по количеству голосов: 306 против 232. Необходимая отметка для объявления официальной победы (270) пересечена после завершения процедуры в традиционной преимущественно продемократический настроенной Калифорнии (55 выборщиков).